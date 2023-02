Tödlicher Verkehrsunfall in Kreuztal

Aus bislang ungeklärter Ursache kam er an der Langenauer Brücke nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort frontal in einen Linienbus der Deutschen Bahn. In dem Schnellbus von Olpe nach Siegen saßen neben dem 49-jährigen Busfahrer drei Fahrgäste.

Feuerwehr übernahm Rettung

Der 64-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte und die Feuerwehr mussten den Schwerstverletzten mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem völlig zerstörten Auto schneiden. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der Senior noch an der Unfallstelle.

Der Busfahrer erlitt einen Schock und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Die weiteren Businsassen blieben unverletzt.

Unfallaufnahme- Team der Polizei Köln bestellt

Warum der Ford-Fahrer in den Gegenverkehr geriet, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Dafür wurde ein spezielles Unfallaufnahme-Team der Polizei Köln bestellt. Das Unfall-Auto und der Leichnam wurden sichergestellt.