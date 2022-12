Streiks bei Amazon geplant: Was bedeutet das für Weihnachtspakete?

An welchen Tagen genau gestreikt wird, will Verdi im Vorfeld nicht bekannt geben. Betroffen von dem Streikaufruf sind insgesamt sieben Versandzentren deutschlandweit. In Nordrhein-Westfalen sind es die Standorte in Dortmund, Rheinberg und Werne. " Die Beschäftigten der verschiedenen Verteilzentren werden in den kommenden Tagen teilweise abwechselnd und ohne öffentliche Vorankündigung in Aktion treten ", sagt Streikleiterin Monika Di Silvestre.