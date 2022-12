So kommt Weihnachtspost noch püntklich an

Wer seine Weihnachtsgeschenke per Post verschicken möchte, sollte sich beeilen. Denn es gibt Berichte darüber, dass die Post unter der Last schon fast zusammenbricht. Briefe bleiben liegen, Pakete kommen nicht an. Wie in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft kommt es derzeit auch bei den Paketzustellern zu mehr krankheitsbedingten Personalausfällen als gewöhnlich.

Wie kommt die Post mit den vielen Paketen klar?

Offenbar nicht so gut, wie viele Kunden sich das wünschen. In diesem Jahr gab schon rund 40.000 offizielle Beschwerden über die Post - mehr als doppelt so viele wie im Jahr davor. Viele ärgern sich über verspätete oder verschwundene Pakete.