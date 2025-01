Das höchste Gericht der USA hat derzeit ein Mehrheit eher konservativ entscheidender Richter.

Zu einigen der Dekrete herrschen unter Experten Zweifel, ob sie überhaupt rechtlich Bestand haben. Das Recht auf US -Staatsangehörigkeit durch Geburt in den USA beispielsweise könne Trump nicht einfach per Dekret aushebeln, sagen juristische Beobachter. Menschenrechtsorganisationen haben bereits Klage eingereicht. Möglich, dass der Rechtsstreit vor dem obersten Gericht, dem Supreme Court, landet.

Hier allerdings sitzen mittlerweile mindestens drei Richter, die Trump während seiner ersten Amtszeit ernannt hatte. Allerdings hatte auch der Supreme Court in der Vergangenheit längst nicht immer das getan, was Trump wollte, sagte der Jenaer Politikwissenschaftler Michael Dreyer am Montag im Deutschlandfunk.