Im Urlaub erreichbar für den Job? Experten sehen alarmierenden Trend

Egal ob freiwillig oder nicht: Mediziner sehen den Trend zur ständigen Erreichbarkeit kritisch. " Der Mensch ist darauf ausgerichtet, Phasen der An- und Entspannung zu erleben ", sagt Gesundheitspsychologin Julia Scharnhorst. Wenn die Erholungsphasen dauerhaft fehlten, trete irgendwann fast sicher eine psychische oder körperliche Überlastung ein. " Wir werden krank ", sagt Scharnhorst.

Gerichte: Ruhig mal den Chef wegdrücken

Auch deshalb haben Gerichte in der Vergangenheit immer wieder entschieden, dass Arbeitnehmer in ihrer Freizeit Anrufe vom Chef in der Regel ignorieren dürfen. Anderslautende Klauseln im Arbeitsvertrag seien unzulässig, erklärte das Bundesarbeitsgericht bereits vor mehr als 20 Jahren in einem Grundsatzurteil (9 AZR 405/99).

Allerdings gibt es auch ungeschriebene Gesetze: Von Führungskräften wird in der Regel erwartet, dass sie im Notfall stets für ihr Unternehmen erreichbar sind - auch wenn für sie theoretisch im Urlaub die gleichen Rechte gelten wie für alle anderen Arbeitnehmer auch. Chefs und Chefinnen dürfen aber gewöhnlich darauf hoffen, dass sie nicht wegen Lappalien gestört werden.