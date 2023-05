Schwere Zeiten für Unverpackt-Läden

45.000 Studierende, 30 Prozent Grüne im Stadtrat, eine florierende alternative und ökologisch bewusste Szene: Man sollte annehmen, dass es in einer Stadt wie Münster gute Bedingungen gibt für Unverpackt-Läden.

Tatsächlich lockten noch Anfang 2022 gleich drei dieser Geschäfte die ökologisch bewusste Kundschaft. Doch diese Zeiten sind offenbar vorbei. Nachdem im Frühjahr 2022 bereits zwei der Unverpackt-Läden in der Westfalenmetropole aufgaben, muss nun auch der letzte verbliebene seine Pforten schließen. "Natürlich unverpackt" schließt Ende Juni - nach sechseinhalb Jahren am selben Standort.

Erst Corona, dann der Ukraine-Krieg

Die Gründe sind nach Angaben der Inhaberin Anja Minhorst vielfältig. Schon während der Corona-Pandemie habe man viele Kundinnen und Kunden verloren. Danach kam der Ukraine-Krieg mit stark steigenden Energiepreisen im Lebensmittelbereich.

" Obwohl in der Biobranche die Preise weniger stark gestiegen sind als im konventionellen Bereich, mussten auch wir einige Preise nach oben anpassen ", sagte Minhorst in einer Mitteilung. Die Folge: Es kämen nicht nur weniger Kunden, oft würde dazu auch noch " sehr punktuell eingekauft ". Minhorsts resigniertes Fazit: " Zur Existenz eines kleinen Ladens reicht das nicht aus. "

Zahl der Läden von 340 auf 270 gesunken

Und Münster ist da kein Einzelfall. Ob in Moers oder Wermelskirchen, in Köln oder Solingen: Überall in NRW müssen Unverpackt-Läden schließen, und die, die noch geöffnet haben, klagen über Umsatzrückgänge und Zukunftssorgen.