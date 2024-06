Fentanyl und Nitazen: Warum die gefährlichen Drogen auf dem Vormarsch sind

Und der Alkohol? Ist weiterhin ein echter Killer

Verharmlost wird in unserer Gesellschaft immer noch das Trinken von Alkohol. Laut Weltgesundheitsorganisation ( WHO ) sterben jedes Jahr rund 2,6 Millionen Menschen infolge ihres Alkoholkonsums - davon rund zwei Millionen Männer. Die höchsten Todesraten gebe es in Europa und Afrika.