NRW will Cannabis-Anbau durch Stichproben kontrollieren

Seit April ist der Besitz und auch der Anbau von Cannabis unter bestimmten Voraussetzungen in Deutschland legal. Gekauft werden darf die Droge in Zukunft auch in Anbauvereinigungen, sogenannten "Cannabis-Clubs". Die neuen Regelungen dafür sollen ab dem 1. Juli in Kraft treten. Eine neue Verordnung der Landesregierung soll die Kontrolle dieser Clubs regeln.

Unter anderem soll das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz ( LANUV ) durch Stichproben den Anbau in den Cannabis-Clubs kontrollieren. Hierbei soll auch der Wirkstoffgehalt getestet werden, um zu verhindern, dass der vom Bund festgelegte Höchstgehalt überschritten wird.