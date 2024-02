NRW-Städte: Gefährliches Fentanyl in Heroin gefunden

"Synthetische Opioide sind in Deutschland angekommen", fasst die Deutsche Aidshilfe das Ergebnis eines Bundesmodell-Projektes zusammen. Dabei wurden sechs Monate lang in bundesweit 17 Drogenkonsumräumen Schnelltests auf den Synthetik-Stoff Fentanyl angeboten. Und es gab Treffer.

Synthetische Opioide sind tödlicher als Heroin

So waren in Münster acht von 296 Proben positiv, in Düsseldorf sieben von 215 und in Wuppertal drei von 696. Bundesweit lag die Trefferquote bei 3,6 Prozent. Das klingt wenig, aber die Aidshilfe macht sich große Sorgen.

Denn synthetische Opioide wie zum Beispiel Fentanyl sind billig und einfach herzustellen, wirken stärker als Heroin und sind wesentlich schneller tödlich. In den USA haben die Stoffe aus dem Chemielabor das klassische Heroin laut Aidshilfe schon fast verdrängt. Zigtausende Menschen sind an den Folgen gestorben.

Aus Sicht der Aidshilfe könnten die aktuellen Nachweise in den Proben nur der Anfang sein. Erschwerend kommt die Situation in Afghanistan hinzu. Weil die Taliban den Anbau von Schlafmohn verboten haben, könnte es weniger Heroin auf dem Markt geben, meinen die Experten. Sie befürchten, dass die chemischen Ersatzdrogen dann noch eine größere Rolle spielen werden.

Notfallmedikament gegen Opioid-Vergiftung

Neben einer besseren Aufklärung fordert die Aidshilfe deshalb Schnelltests, damit Konsumenten Streckmittel erkennen können. Denn am gefährlichsten wird es für sie, wenn sie das Heroin nehmen ohne zu wissen, dass es auch synthetische Opioide enthält.

Außerdem schlägt der Hilfsverein vor, das Notfallmedikament Naloxon standardmäßig an Ersthelfer wie Polizei und Rettungsdienste auszugeben. Es wird bei Vergiftungen mit Opioiden eingesetzt.

