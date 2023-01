Schwere Waffen für die Ukraine: Um diese Panzer geht es

Kampfpanzer Leopard 2

Die aktuelle Diskussion dreht sich um den Kampfpanzer Leopard 2. Deutschland zögert bislang, den Panzer, der in Deutschland produziert wird, an die Ukraine zu liefern. Andere EU- und Nato-Länder wie beispielsweise Polen hingegen, haben bereits erklärt, Leopard 2 an die Ukraine liefern zu wollen. Das Problem ist nur, dass Deutschland dafür die Ausfuhr der Waffen genehmigen müsste.