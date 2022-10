Vor dem Flüchtlingsgipfel: Die Lage in Nordrhein-Westfalen

Seit Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine sind etwa eine Million Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Gut 200.000 von ihnen sind nach Nordhrein-Westfalen gekommen.

Kommunen vs. Land und Bund

Vor dem Treffen von Bund und Ländern heute wird wieder einmal deutlich: Bund, Länder und vor allem die Kommunen haben unterschiedliche Sichtweisen auf die Situation. Dort - in den Städten und Kreisen - landen die geflüchteten Menschen letztlich und dort müssen sie untergebracht und versorgt werden.

NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, die Kommunen seien " angesichts der steigenden Zahlen von Flüchtlingen, die Anspruch auf Hartz IV haben, damit überfordert, weiterhin 25 Prozent der Kosten der Unterkunft aufbringen zu müssen ". Hier sei kurzfristig eine Übernahme der kompletten Kosten durch den Bund angezeigt. Insbesondere Flüchtlinge aus der Ukraine erhalten in Deutschland keine Asylbewerberleistungen, sondern Hartz IV

Bergisch Gladbachs Bürgermeister Frank Stein ( SPD ) forderte im WDR-Hörfunk am Dienstagmorgen ebenfalls finanzielle Hilfen gefordert: "Wir machen uns Sorgen, dass - wenn noch mehr Menschen kommen und wir wollen uns ja um sie kümmern - wir einfach nicht in der Lage sein werden, das verantwortungsvoll durchzuführen" . Er forderte auch mehr Erstaufnahmeinrichtungen von Bund und Land, die sich dann um die Verteilung der Menschen kümmern. Aktuell gebe es in seiner Stadt 1.300 Kriegsvertriebene aus der Ukraine. Kein Einziger davon aber sei vom Land zugewiesen worden, alle seien von sich aus in Bergisch Gladbach gelandet.

Schon Ende September hatte Stein mit Kollegen des Rheinisch-Bergischen Kreises einen Brief an Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) geschrieben, um auf die brisante Lage der Kommunen aufmerksam zu machen. Demnach seien die Kapazitätsgrenzen in den Unterkünften und bei den Mitarbeitenden bereits erreicht oder würden in absehbarer Zeit erschöpft sein.

Kraftanstrengung Unterbringung

Auch der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen ( CDU ) hat sich vor dem Treffen im Kölner Stadtanzeiger geäußert. Er ist auch Vorsitzender des Städtetags NRW und spricht damit für die Kommunen im Land. Kufen fordert eine zentrale Erfassung und Unterbringung der Flüchtlinge aus der Ukraine. Es müsse eine Erstaufnahmeinrichtung geben, die speziell auf die Bedürfnisse der Ukrainerinnen und Ukrainer zugeschnitten sei. Als Vorbild nannte er eine Einrichtung in Unna, die in den 1950er Jahren auf Kriegsflüchtlinge aus Osteuropa zugeschnitten war.

Dormagens Oberbürgermeister Erik Lierenfeld ( SPD ) wünscht sich vor allem Geld: "Bei uns ist das so aktuell, dass ich für dieses Jahr 4,5 Millionen Euro zu wenig Geld habe - nur aus der Flüchtlingsfinanzierung".