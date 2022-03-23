Моя дитина не розмовляє німецькою - що тепер?

Для дітей та підлітків, які або зовсім не розмовляють німецькою, або лише трохи, у багатьох школах є мовна підтримка. Учні відвідуватимуть так звані "підготовчі класи", в залежності від федеральної землі - також "вітальні класи" або "перехідні".

Що являють собою шкільні заняття для дітей з України?

У першу чергу, йдеться про вивчення німецької мови. Як саме проходитимуть заняття - питянна наразі відкрите. Аби підтримати інтеграцію дітей та підлітків з України у школах Німеччини, федеральні землі огранізували спільну "оперативну групу". Йдеться зокрема про залучення українських вчителів в Німеччині. Розмірковують і про продовження занять за українською системою освіти - щоправда, через онлайн-платформи, де можуть вкористовуватися цифрові підручники та навчальні матеріали.

Як дітям отримати шкільне приладдя - підручники, зошити, олівці, інші матеріали та спортивну форму?

Учениці та учні у багатьох школах можуть, наприклад, безкоштовно позичити підручники. Усі, хто має посвідку на проживання, отримують гроші на купівлю, до прикладу, зошитів та олівців відповідно до закону про пільги шукачам притулку. Гроші, як правило, можна отримати у тій самій установі, яка видала посвідку на проживання. За даними федерального міністерства праці, на шкільні потреби на одну особу у 2022 році виділяють 156 євро.