Ein Blick in ein Klassenzimmer, darin sitzen Kinder mit Mund-Nasen-Schutz.

Українці в Німеччині: як влаштувати дитину до школи

Stand: 23.03.2022, 16:26 Uhr

Ми відповідаємо на запитання тих, хто прибуває, і тих, хто допомагає - українською та німецькою. Тут: як влаштувати дитину до школи? 

Ходити до школи і навчатися  - це буденність для дітей та підлітків. І звісно також для їхніх однолітків з України, які прибули до Німеччини. Але як тим, хто прибуває, знайти місце в школі для їхніх синів та дочок - особливо, якщо вони не говорять німецькою?

Чи зобов'язана взагалі моя дитина ходити до школи в Німеччині? 

Так. Усі діти віком старше 6 років, які проживають у Німеччині, зобов'язані ходити до школи. Тобто діти, які зараз перебувають у країні. Згідно з Конвенцією ООН про права дитини, кожна дитина має право на доступ до освіти та шкільних занять.

З якого моменту діє шкільний обов'язок?

Шкільний обов'язок для дітей та підлітків з України починає діяти переважно тоді, коли вони отримують посвідку на проживання. Посвідку тим, хто прибуває з України, без зайвої бюрократії видають місцеві міграційні органи (Ausländerbehörden). Після узгодження з місцевим управлінням шкільної освіти (Schulamt) та власне навчальною установою діти можуть розпочати навчання в школі і до отримання посвідки.

Як знайти дитині місце в школі?

Координаційним пунктом для тих, хто прибуває з України, є місцеве управління шкільної освіти (Schulamt). Там сім'ям надають консультації, які саме школи підходять для конкретної дитини чи підлітка. Консультують переважно вчителі.

Чи треба сплачувати гроші за школу?

Навчання в усіх державних школах Німеччини безкоштовне.

Моя дитина не розмовляє німецькою - що тепер?

Schulunterricht mit Abstand und Schutzmaske (23.04.2021)

Для дітей та підлітків, які або зовсім не розмовляють німецькою, або лише трохи, у багатьох школах є мовна підтримка. Учні відвідуватимуть так звані "підготовчі класи", в залежності від федеральної землі - також "вітальні класи" або "перехідні".

Що являють собою шкільні заняття для дітей з України? 

In einem Klassenzimmer sitzen Grundschüler mit Masken. Ein Kind in der Mitte meldet sich, im Hintergrund steht eine Lehrerin vor der Tafel.

У першу чергу, йдеться про вивчення німецької мови. Як саме проходитимуть заняття - питянна наразі відкрите. Аби підтримати інтеграцію дітей та підлітків з України у школах Німеччини, федеральні землі огранізували спільну "оперативну групу". Йдеться зокрема про залучення українських вчителів в Німеччині. Розмірковують і про продовження занять за українською системою освіти - щоправда, через онлайн-платформи, де можуть вкористовуватися цифрові підручники та навчальні матеріали.

Як дітям отримати шкільне приладдя - підручники, зошити, олівці, інші матеріали та спортивну форму?

Учениці та учні у багатьох школах можуть, наприклад, безкоштовно позичити підручники. Усі, хто має посвідку на проживання, отримують гроші на купівлю, до прикладу, зошитів та олівців відповідно до закону про пільги шукачам притулку. Гроші, як правило, можна отримати у тій самій установі, яка видала посвідку на проживання. За даними федерального міністерства праці, на шкільні потреби на одну особу у 2022 році виділяють 156 євро.

Чи годують в школах?

У багатьох школах для дітей та підлітків є обід. Для всіх із посвідкою на проживання обід безкоштовний, згідно із законом про пільги шукачам притулку.

Як діяти ученицям та учням випускних класів?

У багатьох школах для дітей та підлітків є обід. Для всіх із посвідкою на проживання обід безкоштовний, згідно із законом про пільги шукачам притулку.

Чи надається психологічна допомога?

У багатьох містах є шкільні психологічні консультації, до яких можуть звертатися діти та підлітки.

Дітям та підліткам також надається анонімна безкоштовна консультація по телефону за номером 116 111 з понеділка по суботу з 14:00 до 20:00.

В інтеренеті допомогу можна отримати наступним чином:

молоді люди до 25 років можуть звурнутися до кризового чату у WhatsApp. Ця індивідуальна консультація безкоштовна і працює цілодобово.

Консультації надаються українською та російською мовами. 

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