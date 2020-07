Ohne Job durch Corona: Solidarität und Kampfgeist helfen

Die Veranstaltungswirtschaft war der erste Wirtschaftszweig, der von der Pandemie getroffen wurde und wird wahrscheinlich am längsten betroffen sein. Faktisch alle Unternehmen aus den Bereichen Messebau, Veranstaltungstechnik, Eventagentur, Catering, Bühnenbau, Veranstalter und Künstler verdienen seit Anfang März nichts mehr. "Ich habe die Soforthilfe bekommen, muss aber wahrscheinlich einen Teil zurückgeben. Jetzt lebe ich von Arbeitslosengeld II" , erzählt Sandra Beckmann, alleinerziehende Mutter dreier Kinder.

Sie spricht mit Politikern, vernetzt sich mit anderen Betroffenen und organisiert Demonstrationen.

Keine Kirmes - keine Einnahmen für Schausteller

Willi Kebben verkauft nun Würstchen im Supermarkt

Willi Kebben ist ein Vollblut-Schausteller in dritter Generation. "In unserer Branche geht es nicht mehr darum, Geld zu verdienen, es geht ums Überleben" , sagt der Unternehmer aus Mönchengladbach. Und kein Ende in Sicht: "Viele Jahrmärkte für Herbst und Winter sind bereits abgesagt. Immerhin sind wir ab kommender Woche bei der mehrwöchigen Veranstaltungsreihe HeimatLand in einem Düsseldorfer Biergarten mit dabei."

Personal hat Kebben nicht mehr und der Fuhrpark ist stillgelegt, um Fixkosten zu reduzieren. Was Kebben derzeit finanziell rettet ist das zweite Standbein, das er Jahren vor einigen Jahren aufgebaut hat: Seine Wurst-Produkte werden in unterschiedlichen Supermärkten angeboten.