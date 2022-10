U-Bahn-Brand in Köln: Fünf Verletzte - Störungen bei der KVB in der Innenstadt

Ein Brand in der Kölner U-Bahn im Innenstadt-Bereich hat am Samstag für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Zu dem Feuer war es laut Polizei an der unterirdischen Haltestelle der Linie 18 am Ebertplatz - also nicht in einem Tunnel - gekommen.

Dem Fahrer der U-Bahn war Rauchentwicklung aufgefallen. Er verständigte die Zentrale der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) , die daraufhin die Feuerwehr alarmierte. Nach ersten Informationen war das Feuer unter dem Zug ausgebrochen. Möglicherweise handele es sich um einen Kabelbrand.

Großeinsatz am Kölner Ebertplatz

Ob das Feuer am Zug oder in den Gleisen entstanden ist, ist noch nicht bekannt. Laut Feuerwehr konnten alle Fahrgäste den Zug selbständig verlassen. Verletzt wurden fünf Personen, drei davon mussten im Krankenhaus behandelt werden. Es handelt sich um leichte Verletzungen durch Rauchgas. Unter den Verletzten ist auch der Fahrer der Bahn, der versucht hatte, das Feuer zu löschen.

U-Bahnverkehr in der Innenstadt war unterbrochen

Wegen der Rauchentwicklung mussten mehrere U-Bahn-Haltestellen in der Umgebung auch gesperrt werden. Beißender Brandgeruch lag in der Luft. Auch Straßen in der Innenstadt wurden vorübergehend gesperrt.