WDR: Wie ist das für Sie, darüber zu berichten? Das ist ja auch ein Machtkampf, der über soziale Medien geführt wird, und es kursieren viele Fake News. Also wie geht man damit um?

Kara: Also bei "COSMO Türkisch" kämpfen wir ehrlich gesagt an zwei "Fronten". Rund 95 Prozent der türkischen TV -Sender, die man hier auch empfangen kann, machen entweder komplett regierungsfreundliche Berichterstattung oder verschweigen alles, was kritisch ist. Und in den sozialen Medien, da explodieren natürlich die Fake News, wilde Verschwörungserzählungen. Und wir bei "COSMO Türkisch" versuchen, in unseren unabhängigen Beiträgen genau diese Mauer aus Schweigen und Fake News zu durchbrechen. Wir kriegen auch eine ganze Welle an Kritik, Beleidigung etc. ab. Aber gleichzeitig schreiben uns viele: "Macht weiter so! Wir vertrauen euch." Und das gibt uns echt Rückenwind.