Immer mehr Personen des öffentlichen Lebens in der Türkei äußern nach İmamoğlus Festnahme ihren Unmut. Für die mächtige Partei des Präsidenten wird es ungemütlich: Laut jüngsten Umfragen liegt die AKP inzwischen hinter der CHP , der auch Ekrem İmamoğlu angehört.

Laut einer Umfrage des türkischen Meinungsforschungsinstituts Konda befürworten 73 Prozent der Befragten in der Türkei die Proteste gegen die Inhaftierung İmamoğlus. In Deutschland ist der Rückhalt für das Vorgehen Erdoğans bei Menschen mit türkischen Wurzeln allerdings traditionell hoch.

Der Überzeugte

" In der Türkei wird niemand ohne Grund festgenommen ", ist Fatih B. aus Bottrop überzeugt. Außerdem sei der Istanbuler Bürgermeister aus den Reihen der eigenen Partei CHP angezeigt worden. So jedenfalls habe er es aus türkischen Medien erfahren. Dass Präsident Erdoğan die Verhaftung angeordnet habe, um einen Widersacher auszuschalten, hält Fatih B. für " absurd ".

" Ich bin kein bedingungsloser Erdoğan-Fan ", stellt der 21-Jährige klar, der General Management studiert und engagierter Boxsportler ist. Erdoğan habe aber die Türkei nun mal in den vergangenen 30 Jahren weit nach vorne gebracht - " im Gesundheitswesen, in der Bildung und auch was die Freiheit unterdrückter Völker angeht ". Ein Bild, das viele Menschen mit türkischen Wurzeln in Deutschland teilen.

Laut internationalen Nachrichtenagenturen wurden bei den Protesten gegen die Inhaftierung İmamoğlus zeitweise mehrere hundert Studierende und mehr als ein Dutzend Journalisten festgenommen. Einige hätten dabei die Polizisten mit Säure angegriffen, so Fatih B.'s Beobachtungen in sozialen Netzwerken. Ob es solche Vorfälle gab, lässt sich allerdings auf Grundlage der internationalen Berichterstattung nicht verifizieren.

" Nachrichten werden überall auf der Welt gelenkt ", glaubt er. So zitierten deutsche Medien ausschließlich CHP -nahe türkische Medien, deutsche Politiker mit türkischen Wurzeln seien " immer gegen Erdoğan ". Er frage sich, " was da wo verdreht wird ". Eins sei aber klar: " Sollten bei den Protesten in Istanbul Menschen unschuldig festgenommen worden sein, bin ich dagegen. "

Die Kritikerin

Erdogankritische CDU-Politikerin: Selin Günaydin