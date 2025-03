Was wird Reisenden empfohlen?

Es wird geraten, sich über die Medien tagesaktuell über die Lage und über mögliche Einschränkungen zu informieren. Zudem sollten Demonstrationen und größere Menschenansammlungen gemieden werden. Auch in deren Umfeld wird vom Auswärtigen Amt geraten, "äußerst vorsichtig" zu sein. Ein Hinweis, der für Touristen genauso gilt wie für Geschäftsleute oder Türkischstämmige auf Verwandtenbesuch.

Gibt es Berufs- oder Personengruppen, für die eine Einreise schwerer oder gefährlicher sein kann?

Journalisten, und vor allem solche, die über Terrorismus, die kurdische Frage oder generell kritisch über Präsident Erdoğan und seine Regierung berichtet haben, müssen in der Türkei mit Repressalien, Schikanen und im schlimmsten Fall Festnahmen und Prozessen rechnen. Auch Berichte über die Proteste können Folgen haben. So kamen mehrere Journalisten in Untersuchungshaft, die die Demos fotografiert, dokumentiert oder in anderer Form darüber berichtet hatten.

Erdoğan: Mit Gewalt gegen Demonstranten

Der Terrorismusbegriff in der Türkei ist weiter gefasst als in Deutschland. So werden positive Äußerungen gegenüber kurdischen Anliegen schnell als PKK-Propanda bewertet und entsprechend streng verfolgt. Ähnliches gilt für Anhänger der Gülen-Bewegung. Aber auch regierungskritische Äußerungen können zu Festnahmen, Strafverfolgungen und Ausreisesperren führen. Das Erdoğan-Regime hat dabei auch die sozialen Medien im Blick. Unter Umständen reicht schon ein Teilen oder "Liken" von Posts, um in Schwierigkeiten zu geraten.

Die türkische Regierung hat laut Auswärtigem Amt auch die Aktivitäten in Deutschland im Blick. So kann die Teilnahme an einer Demonstration in Deutschland genauso für eine Strafverfolgung durch die türkischen Behörden sorgen wie die Mitgliedschaft in Vereinen, die in Deutschland legal sind. Auch die Unterzeichnung von Petitionen kann dafür sorgen, dass man bei der Einreise oder beim Aufenthalt in der Türkei ins Visier der Behörden gerät. Diese können auch länger zurückliegen. So erwähnt das Auswärtige Amt eine Petition, die 2014 an die Bundesregierung gerichtet wurde und unter dem Titel "Initiative für ein unabhängiges Kurdistan" auf die Situation der Kurden im Irak Bezug nahm.