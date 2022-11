Wieso Trump jetzt wieder twittern darf

Mit einer nicht repräsentativen Umfrage unter seinen Followern hat Twitter-Chef Elon Musk mal wieder für Wirbel gesorgt. Diesmal ließ er abstimmen, ob der ehemalige US -Präsident Donald Trump wieder twittern dürfen sollte. "Die Stimme des Volkes ist das Wort Gottes", formulierte Musk in einem seiner Tweets und wollte wohl so die Abstimmung rechtfertigen. Über 12 Millionen Menschen hatten sich bis zum Abend beteiligt: Ergebnis: Eine knappe Mehrheit war dafür. Und so hat Twitter das Profil des ehemaligen US -Präsidenten Donald Trump wieder freigeschaltet.

Donald Trump hat längst eigene Plattform

Der Ex-Präsident war bei Twitter und anderen Online-Plattformen gesperrt worden, nachdem er Sympathie für seine randalierenden Anhänger bekundet hatte, die gewaltsam das Kapitol in Washington gestürmt hatten. Zuvor hatte er diese Kanäle monatelang für die Verbreitung seiner Verschwörungserzählung genutzt, ihm sei der Sieg gegen den Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl 2020 durch Betrug gestohlen worden. Die Plattformbetreiber befürchteten damals, dass Trumps Beiträge zu weiterer Gewalt führen könnten. Sein letzter Tweet stammt vom 8. Januar 2021. Trump gab darin bekannt, dass er nicht zur Amtseinführung von Joe Biden kommen werde.