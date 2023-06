Fast überall fehlt Wasser - Wo die Dürre für Probleme sorgt

Trockene Böden

Seit 2018 hat es nach Angaben des Landesamts für Natur und Umwelt (Lanuv) in NRW zu wenig geregnet. Über die Jahre fehle schon so viel Niederschlag, wie er statistisch gesehen in eineinviertel Jahren fällt, rechnet der Ruhrverband vor. Weil die tiefen Bodenschichten trocken sind, versickert Regenwasser schneller als gewöhnlich - und die Pflanzen kommen an das Wasser nicht mehr heran. Beim sogenannten Pflanzenverfügbaren Wasser geht der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums inzwischen davon aus, dass Pflanzen in weiten Teilen des Rheinlands und auch im Münsterland schon nicht mehr in der Lage sind, noch Feuchtigkeit aus dem Boden zu ziehen. Viele Pflanzen halten das nicht lange aus und vertrocknen.

Landwirtschaft

Die Lage auf den Feldern ist regional sehr unterschiedlich. Während die sandigen Böden im Münsterland schon extrem trocken seien, sei das Getreide auf Feldern mit lehmhaltigen Böden noch besser mit Feuchtigkeit versorgt, sagt eine Sprecherin der Landwirtschaftskammer NRW. Auffällig sei, dass das Getreide vielerorts viel zu früh reif und gelb werde. " Das passiert durch die Trockenheit drei Wochen früher als sonst ." Besonders folgenschwer sei die Trockenheit beim Wintergetreide. "Da reichen die Wurzeln noch nicht so weit in die Tiefe und das Getreide muss das Wasser aus den oberen Schichten ziehen." Aber gerade die sind fast überall komplett ausgetrocknet.

Waldbrandgefahr

Vor allem für das Rheinland stuft der Deutsche Wetterdienst die Gefahr von Bränden in den Wäldern als hoch ein. Der Gefahrenindex steht dort auf Stufe vier von fünf. In anderen Regionen wie dem Sauerland und dem Münsterland gilt die mittlere Warnstufe drei. Besonders hoch ist die Gefahr nach Angaben des Landesbetriebs Wald und Holz in kranken Fichtenwäldern. Wo die Bäume etwa durch den Borkenkäfer geschwächt sind, liegen viele trockene Holzreste, die leicht Feuer fangen können.