So wird man nervige Trauermücken wieder los

Wenn beim Gießen der Topfpflanzen zuhause ein Schwarm kleiner, schwarzer Fliegen aus der Erde aufsteigt, stehen viele Pflanzenbesitzer ratlos vor der Frage: Was tun? So manch einer denkt erst einmal an Fruchtfliegen und greift zu Hausmitteln wie einer Schale mit Essig und Spülmittel, in die die Fruchtfliegen hineinfliegen soll.

Doch wenn sich die kleinen Viecher in der Nähe von Zimmerpflanzen befinden, kann es sich auch um Trauermücken handeln. Die werden in der Regel ein bis sieben Millimeter groß, sind schmal und haben einen schwarzen Körper mit langen Beinen und Fühlern sowie schwarze Flügel. Besonders auffällig ist ihre tänzelnde, taumelnde Art zu fliegen.

Trauermücken können der Pflanze schaden

Laut dem Umweltbundesamt finden sich Trauermücken in feuchten Lebensräumen wie Wäldern, Mooren und Feuchtwiesen. Also alles Orte, die man in der Regel nicht zuhause hat. Aber auch in Topfpflanzen fühlen sie sich wohl - genauer gesagt in feuchter Erde. Denn dort legen die Trauermücken ihre Eier ab.

Die Larven ernähren sich dann von der Erde und vor allem den Wurzeln. Bei massenhaftem Befall schaden sie damit der Pflanze.

Schnelle Vermehrung

Die gute Nachricht ist: Trauermücken stechen nicht und übertragen keine Krankheiten. Doch sie verschwinden nicht von alleine und vermehren sich schnell. Eine erwachsene Trauermücke lebt zwar nur etwa fünf Tage. Aber: " Die Weibchen werden direkt nach ihrem Schlupf aus der Puppe begattet und legen am nächsten Tag die ersten Eier ab ", heißt es von der Landwirtschaftskammer NRW . Je nach Art und Größe seien das zwischen 50 und 300 Eier. Innerhalb von ein paar Wochen kann dann schon eine ordentliche Menge zusammenkommen.

Trauermücken vorbeugen

Zu viel gießen hilft den Trauermücken

Das Beste ist natürlich, dass es gar nicht erst zu einem Befall kommt. Dafür braucht es die entsprechende Vorbeugung. " Falsche Pflege ist der Hauptgrund für eine Trauermückenplage im Haus ", schreibt die Zeitschrift Öko-Test. So sollten Zimmerpflanzen nicht zu viel gegossen werden und an einem hellen Platz stehen - am besten in Fensternähe. Auch hochwertige Blumenerde könne helfen.

Sind die Trauermücken trotzdem im Haus - zum Beispiel, weil sie beim Pflanzenkauf schon dabei waren - gibt es aber ein paar Möglichkeiten, um sie wieder loszuwerden. Und damit ist nicht gemeint, die betroffene Pflanze in den Müll zu werfen. Die erste Handlung sollte laut Öko-Test sein, die befallenen Pflanzen von den anderen zu isolieren. Dann beginnt das Projekt "Trauermücken los werden".

Das hilft gegen Trauermücken - wenn sie schon da sind

Ein Tipp von Öko-Test lautet: " Bedecken Sie die Blumenerde von befallenen Pflanzen mit einer Schicht von ein bis zwei Zentimetern Quarzsand. So können die Fliegen ihre Eier nicht mehr in der feuchten Erde ablegen. "