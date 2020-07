Tönnies will Werkarbeiter in Tochterfirmen direkt anstellen

Tönnies will staatliche Lohnkostenerstattungen einklagen

Nach dem Corona-Ausbruch und der anschließenden Schließung des Schlachtwerks in Rheda-Wiedenbrück kündigte Konzernchef Clemens Tönnies im Bielefelder Westfalenblatt an, staatliche Lohnkostenerstattungen notfalls vor Gericht durchfechten zu wollen. Tönnies bestreitet nach dem großen Corona-Ausbruch in der Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück juristisch relevante Verfehlungen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Tönnies-Geschäftsführung. Es geht unter anderem um fahrlässige Körperverletzung und Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz.