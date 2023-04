Montana will ein Totalverbot für TikTok

Wie geht es jetzt in Montana weiter?

Der Gouverneur Montanas, Greg Gianforte, muss das Gesetz zum TikTok-Verbot in seinem Staat jetzt prüfen. Sollte er das Gesetz unterschreiben, was als wahrscheinlich gilt, würde das Verbot im Januar 2024 in Kraft treten. Eine TikTok-Sprecherin kündigte derweil schon eine Klage gegen das Gesetz an.