Am Sonntag um Punkt 12 Uhr soll in Lüdenscheid mit einem lauten Knall ein neues Kapitel für Pendler, Anwohner und Betriebe beginnen: Die marode Rahmedetalbrücke auf der A45 wird gesprengt. In unserem Ticker verpassen sie keine Informationen - auch die Sprengung wird hier live übertragen.