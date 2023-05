So können Sie die Sprengung der Rahmedetalbrücke mitverfolgen

Public Viewing der Sprengung in der Lüdenscheider Innenstadt

Die Stadt richtet die eindringliche Bitte an alle Menschen in Lüdenscheid, sich auch nicht in größerer Entfernung rings um die Brücke zu platzieren, sondern in die Innenstadt zu kommen. Auf dem Bahnhofsgelände soll es ein zentrales Public Viewing geben. Der WDR überträgt die Sprengung dort live ab 11.25 Uhr im Rahmen der Lokalzeit extra auf einer großen Leinwand. Das Gelände soll laut Stadt Platz für mehrere Tausend Menschen bieten, und alle nahegelegenen Parkhäuser sollen am Sonntag geöffnet sein.

Buntes Programm am Wochenende

Rund um die Sprengung wird die Atmosphäre in der Stadt wohl festlich, es wird über das Wochenende einige Programmpunkte geben: Street Food Stände und Livemusik, für Kinder etwa Schminken und eine Hüpfburg.

Eine Lüdenscheiderin ist außerdem auf die Idee einer "Sprengparty" gekommen, weil sich ihr Balkon in 1.000 Metern Luftlinie von der Brücke entfernt befindet. Die Party mit etwa 40 Gästen ist allerdings privat.