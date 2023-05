Lokalzeit EXTRA: Sprengung auf der A45 – Rahmedetalbrücke in Lüdenscheid fällt

Lokalzeit. . 45:38 Min. . UT . Verfügbar bis 07.05.2028. WDR. Von Thomas Reichenau.

Die Talbrücke Rahmede auf der A45 ist seit fast 18 Monaten gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet, Lüdenscheid leidet. Am 7. Mai 2023 wird sie gesprengt.

Am 2. Dezember 2021 wurde die Talbrücke Rahmede auf der A45 gesperrt – Einsturzgefahr. Eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen Deutschlands ist seitdem durchtrennt und hat das Leben in Lüdenscheid verändert: Täglich quälen sich 20.000 zusätzliche Fahrzeuge durch die Stadt. Die Anwohner leiden, den Firmen laufen die Mitarbeiter weg. Die Industrie befürchtet Verluste in Milliardenhöhe. In rund fünf Jahren soll das neue Bauwerk stehen. Am 7. Mai wird die marode Brücke gesprengt.