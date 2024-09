20 Prozent wollen schonmal geschummelt haben

Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Juli ergab, dass 70 Prozent der Befragten, die schon einmal einen Krankenschein per Telefon beantragt haben, sich dabei wirklich krank fühlten. 20 Prozent sagten, sie hätten diese Möglichkeit schonmal ausgenutzt, ohne krank zu sein, sieben Prozent sogar mehrmals. Dabei nutzten offenbar mehr Männern die Möglichkeit, so krank zu "feiern" als Frauen.

Hausärzte: " Scheinlösung, wahllos aufgegriffen "

Die Arbeitgeberverbände hätten eine " Scheinlösung in die Welt gesetzt, die wahllos aufgegriffen wird – wie jetzt von Christian Lindner" , kritisierte Beier. Sie gefährde eine Regelung, " die unsere Praxen wie auch unsere Patientinnen und Patienten gerade in den extremen Infektmonaten entlastet und eine der wenigen politischen Maßnahmen ist, die aktuell wirklich Bürokratie reduziert – was ja gerade auch im Sinne der FDP sein sollte ", so Beier.

Viele Gründe für langjährigen Anstieg

Der Hausärzteverband verweist noch auf einen anderen Aspekt: Die gestiegene Zahl der Krankschreibungen sei "in großen Teilen" darauf zurückzuführen, dass seit Anfang 2022 sämtliche Krankschreibungen von der Praxis direkt an die Kassen übermittelt werden. Davor mussten die Patienten das Blatt selber postalisch an die Krankenkasse schicken. Viele Krankschreibungen hätten die Kassen früher nie erreicht.

Gründe für die bis 2023 gestiegenen Krankmeldungen gibt es viele, das räumt selbst das IW ein: Eine älter werdende Arbeitnehmerschaft, geschwächte Immunität als Folge der Corona-Isolation, die Zunahme psychischer Probleme durch die Krisen, erhöhter Arbeitsdruck und wirtschaftliche Sorgen.

