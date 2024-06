Der Liter Super E10 kostete an Autobahn-Tankstellen in diesem Frühjahr im Schnitt gut 39 Cent mehr als anderswo, ein Liter Diesel lag bei knapp 38 Cent mehr. Der ADAC hat in einer Stichprobe untersucht, um wie viel teurer das Tanken an den Autobahnen ist. In NRW war der Unterschied noch extremer. Am teuersten war es in Rhynern Süd an der A2 in der Nähe von Hamm – dort kostete der Liter Super E10 sogar 54 Cent mehr als der Durchschnitt.