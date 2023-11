In einer Moschee der deutsch-türkischen Ditib in Köln hat am Donnerstagabend ein afghanischer Funktionär der militant-islamistischen Taliban eine Rede gehalten. Darin sprach er von angeblichen Erfolgen der Taliban-Regierung in Afghanistan und mahnte seine Zuhörer, kritischen Medien zu misstrauen.

Videos von Kölner Taliban-Rede

Ein Taliban-Sprecher veröffentlichte von der Veranstaltung auf der Plattform X zwei Bilder. In den Kommentaren darunter und anderswo in sozialen Medien kursieren Videos von der Veranstaltung. Auch die in London beheimateten Online-Plattform Afghanistan International veröffentlichte bei Instagram ein Video von der Kölner Veranstaltung.