"Autoritäre Regierungen verletzen gezielt Menschenrechte"

WDR : Wie sieht es mit der Achtung der Menschenrechte in der Europäischen Union aus? Wir haben ja keine Diktaturen, eigentlich müssen wir die Menschenrechte achten, oder?

Beeko: Die Europäische Union wird ihren eigenen Ansprüchen und auch ihren Verpflichtungen - sei es aus der Europäischen Menschenrechtskonvention oder aus der EU -Charta - an vielen Stellen leider nicht gerecht. Dazu gehört insbesondere der Flüchtlingsschutz, wo es systematisch seit vielen Jahren eklatante Verstöße gibt, wo Menschen an europäischen Außengrenzen, aber auch in Einrichtungen in Europa unzumutbaren Zuständen ausgesetzt sind. Wir haben auch das Thema des Sterbens im Mittelmeer.