Tag der deutschen Einheit: Funfacts zum Festakt

Mauerstücke - sogar in New York: Rund 155 Kilometer lang war die Berliner Mauer. Als sie fiel, verschwand sie nicht einfach, sondern wurde zum beliebten Souvenir - mal im Handtaschenformat, mal als Groß-Skulptur im öffentlichen Raum. Selbst in New York stehen Teile der berühmten Betonplatten. Handlichere Stücke kann man heute noch bei ebay ersteigern.