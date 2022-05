Super-Recognizer - Polizei in NRW sucht Menschen mit besonderen Fähigkeiten

In Dortmund, Essen, Düsseldorf, Köln, Bochum und Siegen-Wittgenstein sucht die Polizei nun gezielt Beamtinnen und Beamten mit dieser besonderen Fähigkeit. NRW-Innenminister Herbert Reul sagte, es könnten " 1.000 Super-Recognizer in der nordrhein-westfälischen Polizei schlummern ." Für das neue Pilotprojekt stellt die Polizei Berlin eine Testsoftware für die NRW-Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung.

Tests sollen helfen, Super-Recognizer zu finden

Ein Forschungsteam der University of Greenwich aus London hat ebenfalls einen solchen Screening-Test entwickelt und online gestellt. Unter https://superrecognisers.com kann man testen, ob man diese Fähigkeit besitzt. Super-Recognizer berichten allerdings, dass sie häufig schon in frühester Kindheit bemerkt haben, dass sie entweder Nebendarsteller aus Filmen in verschiedensten Rollen immer wieder erkannt haben oder dass es bei ihnen einfach "klick" macht, sobald sie jemanden identifizieren können.