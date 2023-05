Kriminologe zu Polizeigewalt: "Kein Problembewusstsein bei den Beamten"

WDR: Was hat Sie bei den Forschungsergebnissen überrascht?

Prof. Tobias Singelnstein

Singelnstein: Zwei Dinge haben uns am meisten überrascht. Erstens: Es gab schon die These anhand des Forschungsstands, dass es für Betroffene von übermäßiger polizeilicher Gewaltausübung schwierig ist, sich in einer rechtlichen Aufarbeitung durchzusetzen. Aber wie vehement das ist, war schon frappierend. Die Betroffenen haben in Strafverfahren oft wirklich kaum eine Chance, ihre Perspektive auf das Geschehen zur Geltung zu bringen.

Und auf der anderen Seite fand ich sehr interessant, wie gering das Problembewusstsein in der Polizei und in der Staatsanwaltschaft dafür ist. Etwa dazu, dass es problematisch sein kann, wenn die Ermittlungen gegen Polizist:innen von deren Kolleg:innen geführt werden.

WDR: Wie erklären Sie sich ihren Befund, dass Opfer von Polizeigewalt chancenlos sind?

Singelnstein: Wir sehen in unserem Material, dass die Staatsanwaltschaft an Verfahren wegen Körperverletzung im Amt oft mit einer gewissen Vorannahme herangeht, dass die Anzeigen in der Regel unberechtigt sind, das polizeiliches Handeln also in Ordnung gewesen sein wird.

Es ist die erste Studie dieser Art in Deutschland. Und unser Eindruck, als wir die Daten ausgewertet haben, war: Die Schwelle für ernsthafte Ermittlungen und eine Anklageerhebung gegen Polizist:innen ist deutlich höher als in anderen Strafverfahren.

WDR: Das sind ihre Ergebnisse aus den Interviews, beispielsweise mit Staatsanwälten. Gibt es dazu auch Zahlen?

Singelnstein: Ja, Strafverfahren gegen Polizeibeamt:innen wegen rechtswidriger Gewaltausübung werden sehr häufig eingestellt, und es wird nur äußerst selten Anklage erhoben. Nur ungefähr zwei Prozent der Verdachtsfälle, in denen ein Strafverfahren eingeleitet wird, kommen am Ende vor Gericht.

Das ist ungewöhnlich wenig, denn im Durchschnitt landen 22 Prozent aller Verfahren vor Gericht. Diese Chancenlosigkeit ist auch einer der Hauptgründe, warum nur ein geringer Teil der Betroffenen überhaupt Anzeige erstattet.