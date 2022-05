Streiks an Unikliniken, Kitas und Ganztagseinrichtungen

Der Streik wird wohl an allen Unikliniken erhebliche Auswirkungen haben. In Köln muss man mit Einschränkungen bei ambulanten Terminen rechnen, außerdem wurden zwei Drittel der geplanten Operationen abgesagt. Auch in Düsseldorf müssen OPs ausfallen. Aus Münster heißt es, dass alle Klinikbereiche von Einschränkungen betroffen sind. In Aachen, Bonn und Essen wird ebenfalls gestreikt. Der Streik wird laut Verdi vorerst bis Ende der Woche dauern.

Verschlossene Türen in Kitas und schulischen Ganztagseinrichtungen

Auch die Beschäftigten in kommunalen Kitas und kommunalen schulischen Ganztagseinrichtungen streiken am Mittwoch. Sie fordern mehr Geld, bessere Arbeitsbedingungen und Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel. Viele Eltern und Kinder werden am Morgen vor verschlossenen Türen gestanden haben. Betroffen sind aber längst nicht alle Kitas: Etwa jede vierte in NRW ist in kommunaler Trägerschaft, bei den schulischen Ganztagseinrichtungen sind es weniger.