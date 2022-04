Verdi droht mit unbefristeten Streiks an NRW-Unikliniken

Nicht-akute Eingriffe könnten verschoben werden

Sie gehe davon aus, dass es in der kommenden Woche unbefristete Streiks geben werde. Die Verdi-Mitglieder an den Kliniken in Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln, Münster und Aachen konnten darüber in den letzten Wochen abstimmen. Das Ergebnis werde in den nächsten Tagen feststehen, so Wesenick. Kommt es zu Streiks, rechnet Verdi damit, dass Notdienstvereinbarungen genutzt und nicht-akute Eingriffe in den Kliniken verschoben werden.

Tarifvertrag als Vorbild für alle Krankenhäuser