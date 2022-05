Kölner Intensivpfleger: "Bitter, dass wir jetzt streiken müssen"

Diesen Eindruck will man in Düsseldorf so nicht stehen lassen. Aus dem Gesundheitsministerium heißt es: " Die Landesregierung will seit Wochen einen 'Tarifvertrag Entlastung' und entsprechende Tarifverhandlungen ermöglichen, um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten deutlich zu verbessern. " Derzeit befinde man sich in " guten Gesprächen ", wie dies umgesetzt werden könne.

Massive Beeinträchtigung durch Streiks

Derweil gehen die Streiks weiter. Laut Verdi stehen 70 Prozent der OP -Kapazitäten still, alle planbaren Eingriffe würden verschoben. Auch einzelne Stationen müssten geschlossen werden. An den ersten beiden Tagen hätten sich insgesamt 4.000 Beschäftigte an dem Ausstand beteiligt.