Unikliniken: Warum die Streikenden ausfallende OPs in Kauf nehmen

"Wem helfe ich zuerst?"

"Wir wollen mehr Personal für adäquate und menschliche Versorgung der Patienten", sagt ein anderer Streikender. Stattdessen komme es oft vor, dass er allein sei mit 14 Patienten, " davon zum Beispiel drei kreislauf-instabil ". Dann müsse er sich entscheiden: Um wen kümmert man sich zuerst? "Das ist nicht schön."

"Streik der einzige Hebel"

" Wir alle haben Standards gelernt, die wir aber in der Pflege nicht umsetzen können - aus Zeitmangel ", berichtet ein weiterer Streikender in gelber Warnweste. Er kenne keinen, der jetzt gerne streike, keinem falle das leicht, aber der Streik sei " leider der einzige Hebel, Gehör zu finden ". Und angesichts des enttäuschenden Ergebnisses dieses Tages sei noch kein Ende absehbar.

Es geht also nicht ums Geld, sondern um bessere Arbeitsbedingungen. Konkret: Um mehr Personal.

Am Freitag haben die Unikliniken nun erstmals einen Vorschlag zur Entlastung der Pflegekräfte unterbreitet. In einer gemeinsamen Erklärung kündigten sie Entlastungstage für " in der Pflege am Patienten arbeitenden Beschäftigte " an, gleichzeitig soll das Personal in mehreren Stufen aufgestockt werde. Pflegekräfte im Schichtdienst sollen in der ersten Entlastungsstufe fünf zusätzliche freie Tage bekommen. " Wenn der geplante Personalaufbau und damit auch die Entlastung in der täglichen Arbeit der Beschäftigten gelingt, soll die Anzahl der freien Tage stufenweise reduziert werden ", heißt es.

Intensivpfleger: "Maßlos enttäuscht"