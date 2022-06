Beschäftigte der NRW-Unikliniken streiken gemeinsam in Düsseldorf

Die Demonstranten ziehen mit unzähligen Trillerpfeifen und vielen Transparenten lautstark durch Düsseldorf. Sie fordern bessere Arbeitsbedingungen.

Klinikmitarbeiter am Limit

Viele der Klinikmitarbeiter sind auch nach sechs Wochen Streik noch motiviert, für mehr Personal und Entlastung zu kämpfen. Denn viele von ihnen haben die letzten Reserven fast aufgebraucht: " Der Durchhaltewille ist, dass wir seit langer Zeit zunehmend mit offenen Augen in eine Katastrophe laufen, weil die Unterbesetzung führte dauerhaft zu Berufsausstiegen. Viele Kollegen reduzieren die Arbeitszeit, weil die Belastung immer weiter steigt. Und dadurch entsteht immer mehr Personalmangel ", sagt beispielsweise Martina Thieme aus der Notaufnahme der Düsseldorfer Uniklinik. Auf ihren Bannern weisen die Demonstranten mit Sprüchen wie "Unterbezahlt, Dauerstress, keine Pausen" oder "Pflege – Come in and burn out" auf diesen Zustand hin.

Die Teilnehmer ziehen auch am Ort der derzeitigen Koalitionsverhandlungen am Hofgarten vorbei, um die Politik an ihre Versprechen vor der Landtagswahl zu erinnern, sich für eine Entlastung der Klinikmitarbeiter einzusetzen.