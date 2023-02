Verfolgungsjagd: Polizeiwagen überschlägt sich im Kölner Osten

Zunächst war ein 22-Jähriger am Abend in Köln mit seinem Wagen aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der leicht verletzte Fahrer wollte nach Angaben der Polizei vermutlich vom Unfallort flüchten, konnte jedoch von Beamten in der Nähe gestellt werden.

Auf dem Weg zu diesem Unfallort fiel einer Streife im Stadtteil Neubrück ein Wagen auf, der mit hohem Tempo durch die Stadt fuhr. Bei der Verfolgung des Fahrers verlor die Besatzung die Kontrolle über den Streifenwagen. Dieser überschlug sich ebenfalls und blieb auf dem Dach liegen. Die Polizisten konnten sich selbst befreien und blieben unverletzt. Der mutmaßliche Raser fuhr davon. Immerhin hatten die Polizisten vor dem Unfall das Kennzeichen des geflüchteten Wagens abgelesen.

Über dieses Thema berichten wir im WDR am 04.02.2023 auch in den Hörfunknachrichten.