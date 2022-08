So wollen die Kommunen in NRW Energie sparen

Normalerweise strahlt den Autofahrern auf der A42 nachts ein blau-golden beleuchtetes Gebäude entgegen: Das Gasometer in Oberhausen. Doch die 78 blauen Strahler und 20 goldenen Lichter bleiben künftig ab 23 Uhr dunkel. Die Gasometer GmbH will Strom sparen und beleuchtet das Oberhausener Wahrzeichen nachts ab sofort nicht mehr.

Auch an anderen Orten in NRW soll wegen des Kriegs in der Ukraine und der damit verknüpften Energiekrise in verschiedenen Bereichen Energie gespart werden:

Beleuchtung aus, Temperaturen runter, weniger warmes Wasser

In Duisburg sollen das Rathaus und das Theater nachts nicht mehr von außen angestrahlt werden. Klassenräume sollen nur noch auf 20 Grad geheizt werden, in Schwimmbädern wird die Wassertemperatur gesenkt. Geprüft wird noch, wo die Straßenbeleuchtung nachts ausgeschaltet werden kann.

In Düsseldorf prüft die Stadt, ob der Rheinturm nachts weiter bestrahlt werden soll. Das Landtagsgebäude soll dagegen weiter nachts beleuchtet werden - aus Sicherheitsgründen.

Im Münsterland haben mehrere Kommunen angekündigt, die Temperaturen in den Freibädern zu senken, zum Beispiel Senden und Schöppingen. Rheine und Ascheberg drehen die Termostate in öffentlichen Gebäuden runter. In Borken prüft die Verwaltung, einen sanierungsbedürftigen Teil des Rathauses zu räumen, damit der nicht geheizt werden muss.

Die Stadt Aachen hat angekündigt, bei allen Brunnen nachts das Licht und die Pumpen abzuschalten. Auch sollen historische Gebäude wie das Rathaus, das Theater und einzelne Denkmäler nur noch wenige Stunden beleuchtet werden.

In Hilden sollen in Schulen und Turnhallen bis Ende September 2022 die Heizungen sowie zentrale Warmwasserbereitung abgestellt werden.+

In Siegen wird die Nikolaikirche nicht mehr vollständig beleuchtet.

In Schloß Holte-Stukenbrock müssen Hallensportler ab sofort kalt duschen und auch im Vereinsheim des SSV Bornheim 1924 wurde das Warmwasser abgestellt.

In Dormagen soll künftig ab 19 Uhr in den Verwaltungsgebäuden und in den Schulen komplett das Licht ausgeschaltet werden.