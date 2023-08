"Doppelpass" für alle: "Großer Schritt" oder "falscher Weg"?

Voraussetzung bei Einbürgerung: Man kann Lebensunterhalt selbst bestreiten

Neben Erleichterungen bei der doppelten Staatsangehörigkeit beinhaltet die Gesetzreform weitere Änderungen. So soll eine Einbürgerung künftig nach fünf statt bislang acht Jahren möglich sein, bei besonders gut Integrierten soll es bereits nach drei Jahren möglich sein. Allerdings gibt es auch eine Verschärfung: So erhält man künftig die Staatsbürgerschaft nur dann, wenn man in der Lage ist, seinen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln zu bestreiten. Konstantin von Notz, Fraktionsvize der Grünen im Bundestag, hält das für " ungerecht " mit Hinblick auf Alleinerziehende, Behinderte oder Menschen, die unverschuldet in wirschaftliche Not geraten seien. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sagte auf Twitter, Deutschland brauche " Einwanderung in den Arbeitsmarkt, nicht in die sozialen Sicherungssysteme ".

CDU/CSU: Bisheriges Gesetz reicht aus