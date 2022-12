Neuer Höchststand bei Sprengungen von Geldautomaten

Er verweist auf das Beispiel Frankreich, wo es gesetzliche Vorgaben gibt. Dort seien die Fallzahlen entsprechend gesunken. Was man nicht gebrauchen kann, wird auch nicht geklaut.

Bisher setzt die Politik in Deutschland darauf, dass die Banken freiwillig nachrüsten. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius kündigte am Freitag (02.12.2022) an, die Lage in den nächsten Monaten genau zu beobachten. Sollte keine Bewegung in die Sache kommen, will er eine Gesetzesinitiative starten, um Banken und Sparkassen zum technischen Aufrüsten zu verpflichten.