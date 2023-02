Weiteres Flugobjekt über Kanada abgeschossen: Was fliegt da über uns hinweg?

Es ist bereits das dritte Mal innerhalb weniger Tage, dass über dem nordamerikanischen Luftraum ein Flugobjekt abgeschossen wurde, dieses Mal über dem Nordwesten Kanadas. Das Objekt habe eine "kleine, zylindrische Form" gehabt, erklärte die kanadische Verteidigungsministerin Anita Arnand.

Der Abschuss am gestrigen Samstag erfolgte bei einem gemeinsamen Einsatz von kanadischen und US -Kampflugzeugen. Bereits tags zuvor hatte ein US -Kampfjet ein Flugobjekt vor der Nordküste Alaskas abgeschossen. Vor einer Woche hatten die USA einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon vor der Ostküste des Landes zerstört. Der tagelange Überflug des Ballons, der mit einer Größe von drei Reisebussen auch mit bloßem Auge zu sehen war, hatte zu einem diplomatischen Eklat zwischen Peking und Washington geführt.

Spionage- oder Forschungsballons?

Dass der Ballon tatsächlich zu Spionagezwecken in den US-amerikanischen Luftraum eingedrungen ist, ist bislang nicht bewiesen. Dass es sich um einen verirrten zivilen Forschungsballon handelte, wie die chinesische Führung behauptet, ist allerdings eher unwahrscheinlich.