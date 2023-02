China, USA und der Spionageballon: Was wir wissen - und was nicht

Wie glaubwürdig ist die Version des verirrten Wetterballons?

Geheimdienstexperte Nehring hält Chinas Version für sehr unglaubwürdig. Die Flugroute scheint zu genau berechnet worden sein für einen Zufall. Auch der deutsche Wetterdienst hat vor Bekanntgabe von Chinas Statement gegenüber dem WDR erklärt, dass Wetterballone sich grundsätzlich von dem Ballon, der über den USA aufgetaucht ist, unterscheiden würden.

Können wir Spionageballone von der Erde aus leicht erkennen?

Flughöhen von Flugzeugen, Spionageballonen und Satelliten

Spionageballone operieren viel höher als man vermuten würde. Etwa bei 20 bis 24 Kilometer über dem Boden, sagt Dr. Christopher Nehring, Geheimdienstexperte und Gastdozent der Konrad-Adenauer-Stiftung. Er ist wissenschaftlicher Leiter des deutschen Spionage-Museums in Berlin. Mit bloßem Auge lassen sich solche Ballone häufig nicht erkennen, wenn alles glatt läuft. Zum Vergleich: Heißluftballone sind etwa zwischen 300 Metern bis 3 Kilometer über der Erde unterwegs. Verkehrsflugzeuge bis etwa 12 Kilometer Höhe.

Warum nutzt man keine Satellitenbilder in der Spionage?

" Satellitenbilder sind häufig nur Momentaufnahmen ", sagt Peter Welchering von der WDR-Wissenschaftsredaktion. " Es ist schwierig, Satelliten so zu stabilisieren, dass sie viele Bilder über eine längere Zeit vom selben Ort machen. " Man dürfe aber auch nicht den Fehler machen das als entweder-oder zu sehen, sagt Geheimdienstexperte Dr. Christopher Nehring. Bilder von Spionage-Ballone liefern womöglich andere Blickwinkel oder Perspektiven und sind als Ergänzung zu den Satalittenbildern zu sehen.

Welche Vorteile haben Spionage-Ballone?

Spionage-Ballone sind sehr weit unten in der Eskalationsstufe, sagt Dr. Christopher Nehring von der Universität Potsdam. " Mit Flugzeugen oder Drohnen den Luftraum zu verletzen, wäre hoch eskalativ. Bei Ballons ist die Gefahr kleiner, sodass sie nicht direkt von jemandem Vorort gesteuert werden müssen. "China kann sich immer darauf berufen, dass das nur ein verirrter Wetterballon sei und es sich nicht um Spionage handelt.", so Nehring.

Warum schießen die USA den Ballon nicht einfach ab?

Nach genauer Prüfung sei man zum Entschluß gekommen, das Objekt nicht abzuschießen, sagt das Pentagon, weil die herabfallenden Trümmerteile Menschenleben gefährden könnten. Geheimdienstexperte Christopher Nehring glaubt nicht an die offizielle Version. Er sagt, in der Spionage sei es üblich, soviel wie möglich über das Objekt herauszufinden, statt es sofort zu zerstören. Welche Route war geplant? Wo kommt das Objekt runter und welche Technik ist an Bord? Im besten Fall kann das Objekt unbeschädigt geborgen und untersucht werden, so Nehring.