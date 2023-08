Die vermeintliche Sichtung einer großen Spinne in einer Bananenkiste in Krems hat dazu geführt, dass ein Supermarkt in der österreichischen Stadt drei Tage geschlossen bleiben musste. Laut der örtlichen Feuerwehr hatte ein Mitarbeiter des Supermarkts am Dienstag vor Geschäftsbeginn gemeldet, dass er eine rund zehn Zentimeter große Spinne mit schwarz-roter Musterung beim Öffnen eines Bananenkartons gesehen habe.

Drei Tage musste der Supermarkt in Krems schließen.

Was folgte waren " umfangreiche Such-, Sicherheits- und Reinigungsmaßnahmen ", wie der Handelskonzern Rewe mitteilte, zu dem der Supermarkt gehört. Gefunden wurde das Tier allerdings nicht. Was auch zur Folge hatte, dass die Spinnenart nicht identifiziert werden konnte. Unklar bleibt daher, ob es sich bei dem Tier um eine für Menschen gefährliche Art gehandelt hat oder nicht.

Kann so etwas auch in NRW passieren?

Grundsätzlich können Spinnen, die aus Versehen in einer Obstkiste gelandet sind, auch unbemerkt in einem Supermarkt in NRW auftauchen. Die Chance dafür sei aber verschwindend gering, so der Sprecher eines Hamburger Fruchtimporteurs, der nicht namentlich genannt werden will, zum WDR . Das hinge vor allem damit zusammen, durch wie viele Hände die Bananen gingen, bevor sie überhaupt in einen Container verladen würden.

Demnach werden die Stauden nach der Ernte zunächst mit einem Wasserstrahl mit hohem Druck abgespritzt, dann in kleinere Einheiten, sogenannte Bananenhände, geschnitten, kommen in ein Wasserbad, werden gewogen, gelabelt und verpackt. Bevor die Früchte dann in Kisten kommen, werden sie in sogenannte Polibeutel verpackt, in die dann auch keine Spinne mehr hineinkrabbeln könne, so der Sprecher.