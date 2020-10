Sperrstunde in NRW steht juristisch auf wackeligen Füßen

Um Punkt 23 Uhr ist Schluss. Dann müssen alle Gaststätten schließen. Zwar nicht überall in NRW , aber in den Kommunen, in denen die Corona-Neuinfektionszahlen in die Höhe schnellen (50 oder mehr Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen). Die verpflichtende Sperrstunde gilt dann bis 6 Uhr am nächsten Morgen. Das hat die NRW -Regierung am Freitag in Düsseldorf beschlossen.

Doch das ist ein schwerer Eingriff des Staates in das unternehmerische Handeln von Gastronomen. Aber wird die Regelung in NRW rechtlich überhaupt Bestand haben, nachdem das Berliner Verwaltungsgericht die Sperrstunde in der Hauptstadt bereits gekippt hat? " Das ist natürlich davon abhängig, ob hier in NRW genauso wie in Berlin die Gastronomen gegen die Sperrstunde vorgehen werden ", sagt der Kölner Rechtsanwalt Christian Solmecke dem WDR . Mithilfe des einstweiligen Rechtsschutzes könnte die Sperrstunden-Regelung auch hier vorläufig durch ein Gericht durchkreuzt werden.

Düsseldorfer Wirte haben Klage angekündigt

Die erste Klage gegen die Sperrstunde kündigt sich bereits an. In Düsseldorf gilt bereits seit Dienstagabend eine Sperrstunde von 1.00 bis 6.00 Uhr. Laut Branchenverband Dehoga will ein Wirt im Namen vieler Kollegen dagegen klagen.