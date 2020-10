Sperrstunde für Gaststätten in Corona-Risikogebieten bleibt

Ohne Gegenmaßnahmen entfaltet Corona eine gefährliche Dynamik

Die bestehenden Hygiene-und Infektionsschutzstandards änderten nichts daran, dass ohne die Sperrstunde eine Vielzahl von Personen auf begrenztem Raum weiter aufeinander treffen - und zwar in der Regel über einen längeren Zeitraum und gerade in den Wintermonaten in schlecht gelüfteten Räumlichkeiten.