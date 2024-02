Humanitäre Hilfe erhält Hauptanteil der Spenden

Am meisten spendeten die Menschen weiter für die Humanitäre Hilfe, also eine Hilfe für Menschen in Notlagen. Nach Einnahmen in Höhe von 4,331 Milliarden Euro im Jahr 2022, wurden in dem Bereich im Jahr 2023 Einnahmen in Höhe von 3,753 Milliarden Euro verzeichnet. Das ist mit 75,2 Prozent (Vorjahr 76,4 Prozent) weiter der Hauptanteil am Gesamtspendenvolumen.

Die sofortige Not- und Katastrophenhilfe wie zum Beispiel bei Naturkatastrophen wie Flut und Erdbeben hat mit minus 35 Prozent die größten Rückgänge beim Spendenvolumen zu verzeichnen. Mit 929 Millionen Euro wurde in dem Bereich aber immer noch wesentlich mehr gespendet als im Jahr 2019 (576 Millionen Euro).

Weniger Spendeneinnahmen für Flüchtende

Auch für Geflüchtete gingen die Spendeneinnahmen bundesweit zurück, was laut Spendenrat vor allem an den vielen Spenden während des Beginns der Ukraine-Invasion liegt. Mit 459 Millionen Euro liegen sie immer noch knapp ein Drittel höher als 2019 (351 Millionen Euro). Im Jahr der beginnenden Ukraine-Invasion 2022 wurden jedoch 1,133 Milliarden Euro gespendet.

Spendenrat: Teuerung spürbar

Insgesamt kann der Spendenrat zwar wieder eine beeindruckende Summe verkünden, aber es wird weniger und es sind vor allem die alten Menschen die Spenden. Nach Ansicht von Martin Wulff, dem Geschäftsführer des Spendenrats, spüre jeder im Land die Teuerung der vergangenen zwei Jahre und stelle sich darauf durch eine Fokussierung auf das persönlich Notwendige ein.

"Die Frage, ob man sich bestimmte Dinge noch leisten kann, mussten viele Menschen immer häufiger mit einem Nein beantwortet. Diesem Pragmatismus fallen in Teilen auch die Spenden an Hilfsorganisationen zum Opfer." Martin Wulff, Geschäftsführer des Deutschen Spendenrats e.V.

Die geleisteten Spendenleistungen seien vor diesem Hintergrund umso bemerkenswerter, so Wulff.