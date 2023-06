Kostenlose Sonnencreme in den Niederlanden

30 Grad, blauer Himmel, strahlender Sonnenschein: Der Sommer ist da – und spätestens jetzt auch die Sonnencreme-Saison. In den Niederlanden gibt es die an vielen Orten nun kostenlos.

Bereits an diesem Wochenende konnten sich etwa die Besucher eines Festivals oder die Menschen im Startpark in Breda kostenlos mit Sonnencreme versorgen. Auch in Schulen, Sportvereinen und Gemeinden werden Sonnencreme-Spender aufgestellt, damit jeder sich ausreichend vor der Sonne schützt.