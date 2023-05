Hautkrebs-Fälle steigen: Jetzt beginnt die Sonnencreme-Zeit

Dass die Zahlen in der Statistik von 2019 auf 2020 etwas gesunken sind, könnte an Corona liegen. Allein im ersten Halbjahr 2020 wurden, so schätzte es die deutsche Krebshilfe, 10.000 OPs verschoben. Der AOK-Bundesverband teilte mit, dass auch Untersuchungen zur Früherkennung von Krebs während der Corona-Krise weniger in Anspruch genommen wurden. Bei der Hautkrebsvorsorge sei die Teilnahmezahl der gesetzlich Versicherten um knapp 20 Prozent gesunken. Verglichen wurden das erste Quartal 2022 und das erste Quartal 2019.

Auch Kinder können erkranken

Auch wenn Hautkrebs verstärkt im Alter auftritt, können Kinder trotzdem daran erkranken. Obwohl Studien nahelegen, dass dies selten ist und die Überlebenschancen gut stehen, ist regelmäßiges Eincremen und Schutzkleidung natürlich trotzdem wichtig.