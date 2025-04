Der Mann war am späten Sonntagabend in dem Waldgebiet am Drachenfels bei Königswinter unterwegs. Er hatte selbst den Notruf gewählt. Weil der Mann nicht beschreiben konnte, wo genau er gerade ist, ortete die Polizei ihn über sein Handy. Sie fanden ihn gegen Mitternacht auf einem Felsvorsprung im Steilhang. Laut Polizei war der Mann stark alkoholisiert und hatte vermutlich weitere Drogen genommen.

Rettung mit Hindernissen

Spezialisten der Feuerwehr sicherten den Mann mit Seilen und brachten ihn schließlich mit einer speziellen Trage aus dem Gefahrenbereich. Das war nicht ganz einfach: Denn den nächsten befahrbaren Weg am Drachenfels konnten sie nur über einen weiteren steilen Hang erreichen. Dazu mussten zuerst noch einige Felsen und umgestürzte Bäume weggeräumt werden.

Insgesamt war die Feuerwehr in Königswinter in der Nacht etwa zwei Stunden damit beschäftigt, den Mann aus dem Steilhang zu retten. Er war Patient in einer nahegelegenen psychiatrischen Klinik. Dorthin wurde er dann mit dem Rettungswagen zurückgebracht.